Ibla Grand Prize 2026: Ragusa Ibla si trasforma in un grande teatro a cielo aperto della musica internazionale

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

A Ragusa Ibla la musica non si ascolta soltanto: si vive. Scorre tra i vicoli barocchi, riempie piazze e monumenti, accompagna le passeggiate serali e trasforma uno dei centri storici più belli d’Italia in un palcoscenico diffuso dove arte, cultura e bellezza si incontrano.

Fino all’11 luglio, la 35ª edizione dell’Ibla Grand Prize – International Music Competition porta nel cuore del sito Unesco centinaia di giovani musicisti provenienti da ogni parte del mondo, regalando al pubblico un’esperienza unica che va ben oltre il tradizionale concorso musicale.

Ogni sera, dalle 20.30 alle 23.30, Piazza Pola, la Chiesa di San Vincenzo Ferreri e Palazzo Bruno Ottaviano diventano il palcoscenico naturale delle esibizioni dei concorrenti, mentre già durante il giorno le prove aperte permettono ai visitatori di osservare gli artisti al lavoro e respirare l’atmosfera internazionale che avvolge Ragusa Ibla.

La musica invade il centro storico e conquista residenti e turisti

Il fascino dell’Ibla Grand Prize risiede nella sua capacità di eliminare ogni barriera tra artisti e pubblico.

Passeggiando tra le stradine del quartiere barocco basta seguire una melodia per imbattersi in un pianista, in un violinista, in un ensemble o in una voce lirica. Le note si diffondono tra chiese, palazzi e scorci monumentali, trasformando ogni angolo di Ibla in un luogo d’incontro tra culture, emozioni e linguaggi musicali.

È un format che rende la musica protagonista della città e coinvolge spontaneamente cittadini e turisti in un percorso artistico immersivo.

Da Ragusa Ibla ai palcoscenici più prestigiosi del mondo

Ideato e diretto dal maestro Salvatore Moltisanti e promosso dalla Fondazione Ibla, l’Ibla Grand Prize rappresenta da trentacinque anni uno dei più importanti concorsi musicali internazionali dedicati a giovani interpreti, compositori ed ensemble.

L’obiettivo non è soltanto premiare il talento, ma offrire ai vincitori una concreta opportunità di crescita professionale.

Anche quest’anno, infatti, i migliori artisti dell’edizione 2026 saranno protagonisti del concerto in programma il 4 maggio 2027 alla prestigiosa Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York, uno dei templi mondiali della musica classica.

Cassì: “Ragusa conferma la propria vocazione internazionale”

Per il sindaco Peppe Cassì, l’Ibla Grand Prize rappresenta uno degli eventi che meglio raccontano l’identità della città.

“Ibla Grand Prize è uno degli appuntamenti che meglio raccontano l’identità di Ragusa: una città che accoglie, valorizza il proprio patrimonio e lo mette in dialogo con il mondo. Vedere giovani musicisti provenienti da tanti Paesi esibirsi tra le piazze e i monumenti di Ibla significa vivere la cultura nella sua forma più autentica, aperta e condivisa. È un evento che impreziosisce l’estate ragusana e conferma la vocazione internazionale della nostra città.”

Salvatore Moltisanti: “Qui iniziano i sogni dei grandi musicisti”

Grande soddisfazione anche nelle parole del direttore artistico Salvatore Moltisanti, anima della manifestazione sin dalla sua nascita.

“Ogni anno Ragusa Ibla diventa un punto d’incontro tra culture musicali provenienti da tutto il mondo. Ed è emozionante pensare che proprio da qui, per alcuni dei giovani artisti che oggi si esibiscono davanti al pubblico, possa iniziare una carriera destinata ai più importanti palcoscenici internazionali.”

Una missione che da oltre tre decenni continua a trasformare Ragusa Ibla in una delle capitali internazionali della musica classica.

Due eventi speciali tra musica, memoria e solidarietà

Il calendario dell’Ibla Grand Prize propone anche due appuntamenti dal forte valore sociale.

Mercoledì 8 luglio, alle ore 21, il Parco Alessandro Licitra ospiterà un concerto nato dalla volontà di imprese locali e cittadini per ricordare il giovane Alessandro Licitra, scomparso prematuramente.

Giovedì 9 luglio, alle 20.30, Palazzo Donnafugata farà invece da cornice a una serata di beneficenza organizzata a favore dell’associazione Progetto Missione Madagascar OdV, con protagonisti gli artisti del concorso.

Due occasioni che dimostrano come la musica possa diventare anche strumento di memoria, condivisione e solidarietà.

© Riproduzione riservata