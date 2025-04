Elezioni Provincia: seggi aperti, hanno già votato i tre candidati alla presidenza

Urne aperte dalle 8 di questa mattina nella sala commissioni del Libero Consorzio comunale di Ragusa per le elezioni di secondo livello che coinvolgono sindaci e consiglieri comunali della provincia. Si vota per eleggere il presidente e i 12 componenti del nuovo consiglio dell’ex Provincia. Tre i candidati in corsa per la presidenza e ben 44 per il consiglio.

I primi ad arrivare al seggio sono stati proprio i tre sfidanti alla guida dell’ente: il sindaco di Acate, Giovanni Fidone ha votato per primo, seguito ad un’ora di distanza dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna e infine dalla sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari.

A metà mattinata, alle 11.10, avevano già votato oltre ai tre candidati anche i sindaci di Monterosso Almo, Vittoria, Modica, Scicli e Giarratana, insieme a numerosi consiglieri. Gli effettivi votanti sono 216, numero ridotto rispetto al previsto per via delle dimissioni, nei mesi scorsi, di quattro consiglieri comunali di Giarratana.

Nel frattempo, nei corridoi del palazzo si registrava una vivace attività politica: tra i “big” presenti si sono visti il senatore Salvo Sallemi e i deputati regionali Nello Dipasquale, Stefania Campo, Giorgio Assenza e Ignazio Abbate, impegnati in colloqui e incontri dell’ultimo momento.

Il seggio resterà aperto fino alle 22 di questa sera. Le operazioni di spoglio cominceranno domani mattina, lunedì 28 aprile, a partire dalle 8, mentre per le 12.30 è prevista la proclamazione degli eletti.

Un voto storico per la Sicilia

La tornata elettorale di oggi segna un momento storico non solo per Ragusa, ma per tutta la Sicilia: dopo undici anni di gestione commissariale, si torna a eleggere gli organismi delle ex Province. In tutta l’isola sono coinvolti circa 4 mila amministratori locali, chiamati a rinnovare i vertici di nove enti: i Liberi Consorzi di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa e le Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

Il voto è di secondo livello e ponderato: il peso di ciascun voto è proporzionale alla popolazione del Comune di provenienza dell’elettore.

A Ragusa si vota per il presidente e per 12 consiglieri, come negli altri consorzi di Agrigento, Siracusa e Trapani, mentre a Caltanissetta ed Enna saranno eletti 10 consiglieri. Ha collaborato Giada Drocker

© Riproduzione riservata