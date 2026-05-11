Luigi Marchi riconfermato alla guida provinciale di Confesercenti Ragusa e lancia l’allarme desertificazione commerciale

La desertificazione commerciale non è più solo una tendenza economica, ma una vera emergenza sociale che sta ridisegnando il volto dei centri urbani. È questo il messaggio emerso con forza dall’assemblea elettiva provinciale di Confesercenti Ragusa, svoltasi domenica 10 maggio a Palazzo Iacono, dedicata proprio al tema “Desertificazione commerciale: un’emergenza nazionale”.

Un confronto ampio tra imprese, istituzioni e rappresentanti del territorio che ha messo al centro la crisi del commercio di prossimità e il suo impatto sulla vita delle comunità locali.

“Senza negozi si perdono servizi e identità dei territori”

Ad aprire i lavori è stato il direttore Massimo Giudice, che ha evidenziato la portata del fenomeno: non solo chiusura di attività economiche, ma perdita di presidi sociali fondamentali per la sicurezza e la vivibilità dei centri storici.

“La desertificazione commerciale – ha sottolineato Giudice – non riguarda soltanto i negozi che chiudono, ma la qualità della vita delle comunità, la sicurezza urbana e la tenuta economica e sociale dei territori”.

Conferma unanime per Luigi Marchi alla presidenza provinciale

Nel corso dell’assemblea è arrivata la conferma all’unanimità di Luigi Marchi alla guida provinciale dell’associazione. Un segnale di continuità in una fase complessa per il commercio tradizionale, segnato da aumento dei costi, calo dei consumi e concorrenza delle grandi piattaforme digitali.

“Il consenso unanime – ha dichiarato Marchi – è uno stimolo a proseguire il lavoro in un contesto difficile. Servono politiche concrete per sostenere le imprese e riportare vitalità nei centri urbani”.

Dal territorio un appello alla politica: servono interventi urgenti

Ampio spazio al dibattito, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo politico, tra cui il sindaco di Vittoria Francesco Aiello e i deputati regionali Nello Di Pasquale e Giorgio Assenza.

Dal confronto è emersa una richiesta condivisa: mettere in campo strategie strutturali per fermare la chiusura dei negozi e rilanciare il commercio nei centri storici.

Messina: “Ogni negozio chiuso è un pezzo di comunità che scompare”

A chiudere i lavori è stato il presidente regionale di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, che ha lanciato un forte monito sulla situazione.

“Quando chiude un negozio – ha affermato – non si perde solo un’attività economica, ma un presidio sociale, un punto di riferimento per interi quartieri. Da Ragusa arriva un messaggio chiaro: serve un’azione immediata per salvare il commercio di prossimità”.

Imprese premiate e ruolo del territorio

Durante l’assemblea sono stati anche consegnati attestati di merito ad alcune imprese della provincia di Ragusa che si sono distinte per il contributo allo sviluppo economico e sociale del territorio, simbolo della resilienza del tessuto imprenditoriale locale.

© Riproduzione riservata