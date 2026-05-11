Vigilando in Sicurezza 2026 a Ragusa: prevenzione, educazione e solidarietà in Piazza Libertà

Torna nel cuore della città la grande manifestazione dedicata alla cultura della prevenzione e della sicurezza. Il 22 e 23 maggio 2026 Piazza Libertà ospiterà la seconda edizione di “Vigilando in Sicurezza”, un evento pensato per sensibilizzare cittadini, famiglie e soprattutto le nuove generazioni su sicurezza stradale, antincendio e comportamenti responsabili nella vita quotidiana.

L’iniziativa è promossa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, guidato dall’ingegnere Fabrizio Pirillo, e dal Comando della Polizia Locale di Ragusa diretto dal comandante Maurizio Cannavò, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, delle istituzioni e delle associazioni impegnate quotidianamente nella promozione della cultura della sicurezza.

Due giorni di formazione, dimostrazioni e attività per famiglie

Per entrambe le giornate, dalle 9 alle 18, Piazza Libertà si trasformerà in un grande spazio educativo a cielo aperto. Bambini, ragazzi e famiglie potranno partecipare a percorsi interattivi, dimostrazioni pratiche e attività didattiche dedicate alla sicurezza stradale, alla prevenzione incendi, alla sicurezza domestica e alla gestione delle emergenze.

L’obiettivo è chiaro: educare attraverso l’esperienza diretta, rendendo i concetti di prevenzione accessibili e comprensibili anche ai più piccoli, con un linguaggio semplice e coinvolgente.

Un evento che unisce istituzioni, scuola e cittadinanza

“Vigilando in Sicurezza” non è solo una manifestazione, ma un progetto di educazione civica diffusa che mette in rete istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. Un modello di collaborazione che punta a rafforzare la consapevolezza collettiva sull’importanza del rispetto delle regole e della tutela della vita quotidiana.

Accanto alle attività formative, non mancheranno momenti di intrattenimento musicale serale con concerti e spettacoli aperti al pubblico, che contribuiranno a rendere Piazza Libertà un luogo di incontro e socialità.

Solidarietà al centro della manifestazione

L’edizione 2026 avrà anche una forte valenza solidale. Durante l’evento sarà infatti organizzata una raccolta fondi attraverso il sorteggio di una crociera. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni Anffas e A.R.T.H.A.I., impegnate nel supporto alle persone più fragili e alle loro famiglie.

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