Giornata dell’Infermiere: l’Opi Ragusa accende i riflettori sulla professione della cura

Un mese dedicato alla crescita professionale, al confronto e al riconoscimento del ruolo fondamentale degli infermieri nella sanità contemporanea. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ragusa sceglie maggio per promuovere tre importanti appuntamenti rivolti agli iscritti, agli operatori sanitari e alla comunità, con l’obiettivo di rafforzare competenze, consapevolezza professionale e qualità dell’assistenza.

Il primo appuntamento, in programma domani martedì 12 maggio, coincide con la Giornata Internazionale dell’Infermiere e rappresenta uno dei momenti più significativi per l’intera categoria. La sede scelta è la Sala Convegni della Cna di Ragusa, in via Psaumida 38, dove a partire dalle 9 si svolgerà una giornata intensa dedicata alla professione infermieristica e alle sfide del sistema sanitario attuale.

L’assemblea plenaria degli iscritti aprirà i lavori offrendo uno spazio di confronto sulle criticità che oggi attraversano il mondo della sanità, tra carenza di personale, crescente richiesta assistenziale e necessità di aggiornamento continuo. Un momento importante per condividere esperienze e prospettive future in un settore sempre più centrale nella tutela della salute pubblica.

Particolarmente attesa sarà la consegna delle targhe agli infermieri che celebrano il venticinquesimo anno di iscrizione all’Albo. Un riconoscimento simbolico ma dal forte valore umano e professionale, dedicato a chi ha trascorso gran parte della propria vita al servizio della comunità, affrontando sacrifici, emergenze e cambiamenti profondi nel sistema sanitario.

La giornata proseguirà poi con l’evento formativo dedicato alla gestione degli accessi vascolari, tema di primaria importanza nella pratica clinica quotidiana. L’iniziativa punta a promuovere sicurezza, aggiornamento professionale e corretta applicazione delle più recenti linee guida assistenziali, confermando l’attenzione dell’Opi Ragusa verso una formazione continua di qualità.

Gli appuntamenti proseguiranno il 15 maggio a Modica con il corso infermieristico inserito nel Meeting pneumologico degli Iblei e il 23 maggio a Ragusa con il convegno regionale Apsilef Sicilia dal titolo “Professioni sanitarie legali forensi: profili e attività tra sistema delle cure e diritto”, tema sempre più attuale in un contesto sanitario in continua evoluzione normativa e organizzativa.

Il presidente dell’Opi Ragusa, Gaetano Monsù, sottolinea il significato profondo delle iniziative organizzate nel mese dedicato agli infermieri.

«Questi appuntamenti – afferma Monsù – non sono semplici momenti celebrativi, ma tappe di un percorso che vuole mettere al centro la qualità dell’assistenza e la dignità del nostro lavoro. La Giornata Internazionale dell’Infermiere ci ricorda quanto sia fondamentale il contributo quotidiano dei professionisti della cura, spesso chiamati a operare in condizioni complesse e con risorse limitate».

Il presidente evidenzia inoltre il valore della formazione e del senso di appartenenza professionale come strumenti indispensabili per affrontare le sfide della sanità moderna.

«La consegna delle targhe ai colleghi che raggiungono i 25 anni di iscrizione è un gesto di gratitudine verso chi ha dedicato una vita intera al servizio della comunità. L’evento formativo sugli accessi vascolari testimonia invece il nostro impegno nel promuovere aggiornamento, sicurezza e responsabilità clinica».

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