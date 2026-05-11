Il ponte sul fiume Ippari si farà: persi i finanziamenti della Regione, il Libero Consorzio corre ai ripari

Il ponte sul fiume Ippari si farà. Sarà il Libero Consorzio a finanziare via della Fratellanza (l’arteria alternativa per permettere alle automobili di raggiungere l’area archeologica e la zona del Museo di Kamarina) e finanzierà anche la realizzazione del ponte che dovrà permettere – solo a pedoni e ciclisti – di attraversare il fiume.

I ritardi del comune di Vittoria e del sindaco Francesco Aiello che a lungo si era opposto alla realizzazione del ponte ciclo-pedonale, avevano fatto perdere i finanziamenti regionali di 150.000 messi a disposizione dalla Regione. Negli uffici della Regione, a fine anno, è stata avviata la verifica dei residui di amministrazione e i soldi per Vittoria – che risultavano non spesi, erano stati revocati. L’amministrazione provinciale ha chiesto di rifinanziare l’intervento della Regione, ma i tempi non saranno brevi.

Per questo, l’ex Provincia ha deciso di intervenire direttamente. Tra le pieghe del bilancio di Viale del Fante, tra gli avanzi di gestione 2025, è stato possibile reperire i soldi necessari (200.000 euro) che si aggiungono ai 500.000 euro stanziati per via della Fratellanza. Sarà dunque il Libero Consorzio a sopperire ai ritardi causati dal comune di Vittoria che solo a dicembre, dopo sei mesi di dinieghi, ha approvato e dato il via libera al progetto del ponte ciclo-pedonale.

Il progetto è già pronto e l’ufficio tecnico sta completando gli ultimi adempimenti. Tra un mese sarà completato il bando di gara. “L’obiettivo – spiega la presidente Maria Rita Schembari – è quello di azzerare gli anni di ritardo e restituire alla comunità un’opera fondamentale per la viabilità dei residenti, dei villeggianti e dei turisti che speriamo sempre più numerosi fruiranno del litorale come del Parco archeologico di Camarina”. La presidente ha incontrato il vicesindaco Peppe Fiorellini e ha comunicato la decisione dell’ex provincia.

Contributo fotografico: Franco Assenza

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