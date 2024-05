Vandali distruggono a Vittoria il furgone degli scout. Gara di solidarietà per ripararlo

Il furgone degli scout distrutto dai vandali. È accaduto qualche giorno fa a Vittoria. Nel mirino dei malviventi un furgone Fiat Daily cassonato utilizzato dagli scout del gruppo Vittoria 3 della parrocchia Resurrezione. L’intento non era di rubare, ma solo di distruggere. Infatti sono stati rotti i vetri, i fanali, i deflettori, gli specchietti, sono stati danneggiati i sedili e il quadro interno. Il danno è di almeno 3000 euro. I giovani dell’Agesci hanno trovato la brutta sorpresa al mattino. Il furgone era stato appena riparato proprio per essere utilizzato per le attività primaverili ed estive.

La raccolta fondi e la fiera del dolce

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri. Gli scout hanno lanciato un appello per riparare il danno subito. Vari gruppi, con una gara di solidarietà, stanno collaborando per raccogliere circa 3000 euro. Oggi si svolgerà una fiera del dolce per la raccolta fondi. “Con essa – spiega il capo scout Massimo Cilia – anche i genitori vogliono dare il loro contribuito. Tanti altri ci stanno facendo arrivare piccole donazioni. Con l’aiuto di tutti potremo tornare ad avere il nostro furgone per le nostre attività”.

© Riproduzione riservata