Un secondo parco eolico nel mare di Pozzallo. Avvio di studi e ricerche nelle acque del Canale di Sicilia

E’ il secondo impianto eolico off-shore, dopo quello di “Scicli”, che sorgerà nel Canale di Scicli e per il quale sono state avviate le attività di ricerca. Attività di ricerca che sono state autorizzate al fine di eseguire le indagini geofisiche indirette ed ambientali per l’installazione del parco eolico off-shore denominato “Eurekaeolico”. Ricerche, a carico della società “Atlantis società cooperativa A.R.L.”, che dovrebbero concludersi entro il prossimo 30 agosto. Ad eseguirle le motobarche “Cormorano II” e “Calypso”.

L’impianto eolico off-shore “Eureka” nascerà nel mare prospiciente la costa del comune di Pozzallo.

La richiesta di concessione demaniale marittima, per la durata di trent’anni, presentata dalla società “Atlantis società cooperativa A.R.L.”, prevede la realizzazione di un impianto eolico offshore di potenza nominale pari a 570 MW allocato nel Canale di Sicilia costituito da 38 aerogeneratori eolici installati su torri tubolari in acciaio; con esse anche le relative fondazioni flottanti. L’area in cui ricadrà l’impianto è di 124.257.722 metri quadrati. Nel limite delle acque territoriali ricadranno 123.653.485 metri quadrati dove verranno posizionati aerogeneratori, stazioni offshore flottanti e porzione dei cavidotti marini. Per un’area di 604.237 metri quadrati si procederà con i cavidotti marini di cui 1.357 metri quadrati saranno su demanio marittimo dove saranno collocati oltre ai cavidotti marini di collegamento anche il pozzetto interrato di giunzione ed il tratto di cavidotto terrestre di collegamento fino alla dividente demaniale.

