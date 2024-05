Concorso per ottantacinque dirigenti medici a tempo indeterminato all’Asp Ragusa

La parte del leone la fanno due branche mediche, quella della medicina d’emergenza e d’urgenza e quella di anestesia e rianimazione. L’Azienda sanitaria iblea ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 85 posti di dirigente medico, a tempo indeterminato. Le domande vanno presentate entro il prossimo 2 giugno. Ampio il ventaglio delle discipline: 4 posti per chirurgia generale, 6 per ortopedia e traumatologia, 1 per chirurgia vascolare, 2 per geriatria, 1 per otorinolaringoiatria, 5 per urologia, 20 per medicina d’emergenza e urgenza, 1 per radioterapia, 2 per malattie infettive, 22 per anestesia e rianimazione, 1 per medicina trasfusionale, 1 per genetica medica, 1 per neuropsichiatria infantile, 2 per farmacologia e tossicologia clinica, 4 per igiene alimenti e della nutrizione, 1 per medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, 5 per organizzazione dei servizi sanitari di base, 6 per psichiatria.

Parla il Commissario straordinario dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago.

“Con la riapertura della stagione dei concorsi, coerentemente col Piano del Fabbisogno 2024-26 condiviso dall’assessorato regionale della Salute, si conferma la volontà dell’Azienda nel voler sopperire alla carenza di medici. Come evidenziato dai numeri – afferma Giuseppe Drago – persistono delle criticità relative al Pronto Soccorso e alla specialità di Anestesia e Rianimazione, branche per le quali stiamo producendo ogni sforzo utile a garantire la continuità assistenziale, anche attraverso il conferimento di incarichi libero-professionali”.

La pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Regione e, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, dà ufficialmente avvio alle procedure di reclutamento. Sarà possibile presentare le istanze entro il 2 giugno 2024. Tutte le indicazioni e i requisiti utili per la partecipazione sono consultabili sul sito internet aziendale, all’indirizzo www.asp.rg.it (sezione ‘Bandi e concorsi’).

