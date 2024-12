La costa iblea più green. Da Donnalucata a Punta Secca in bicicletta. Finanziamento per la pista ciclabile

Un milione di euro per la pistaciclabile a Donnalucata. Si concretizza un’altra delle azioni messe in campo dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa in occasione dell’ampia strategia di programmazione finanziata con le variazioni di bilancio e condivisa con i dodici Comuni del territorio. La Commissaria straordinaria Patrizia Valenti ed il sindaco di Scicli Mario Marino, alla presenza del direttore generale dell’Ente provinciale Nitto Rosso, hanno infatti siglato l’accordo istituzionale per la realizzazione della pista pista ciclabile sulla S.P. 89m, nel tratto tra l’incrocio con la S.P. 63 ed il centro abitato di Donnalucata. Sulla base dell’accordo, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa si impegna a sostenere la spesa per la realizzazione dell’opera fino alla concorrenza di 1.000.000 di euro utilizzando le somme appositamente stanziate nel Bilancio di previsione 2024-2026, anno 2024, secondo la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci con le funzioni del Consiglio n. 9 del 19/7/2024 avente per oggetto “Approvazione della seconda variazione agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2024-2026 e applicazione dell’avanzo di amministrazione”.

“Abbiamo accolto con molto interesse la richiesta del Comune di Scicli, condividendo l’importanza strategica dell’opera ai fini dell’incremento dell’offerta turistica e del potenziamento della mobilità sostenibile dell’intero territorio provinciale. Per questo motivo abbiamo inserito l’intervento nella programmazione finanziata con le variazioni di bilancio. La realizzazione della nuova pista rappresenta l’elemento conclusivo del percorso ciclabile che, senza soluzione di continuità, collegherà la frazione rivierasca di Santa Croce Camerina, alla frazione rivierasca di Donnalucata attraversando luoghi di particolare valenza turistica ed ambientale, come la riserva naturale della foce del Fiume Irminio”, dichiara Patrizia Valenti.

Nel dettaglio il progetto dell’opera prevede la realizzazione di una pista ciclabile, da realizzarsi, ove possibile, all’interno della sede stradale, ovvero in affiancamento alla stessa, nel tratto della Strada Provinciale n. 89 corrente tra l’intersezione con la S.P. 63 ed il centro abitato di Donnalucata. “Si tratta del primo stralcio di un progetto generale che consentirà di attraversare la Riserva in maniera sostenibile fino al territorio di Ragusa. Ringrazio la Commissaria Valenti e il direttore Rosso per la collaborazione e per aver consentito il finanziamento dell’opera, indicata da noi come prioritaria, in accodo con gli altri sindaci. Con questo atto possiamo venire incontro alle aspettative che si prolungano da tempo per il nostro territorio”, dichiara il sindaco Marino.

