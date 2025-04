Il Papa degli ultimi: 200mila persone e i grandi del mondo per l’addio a Francesco

Una bara non più composta dalla triplice cassa in cipresso, piombo e rovere, ma una semplice cassa di legno rivestito di zinco: al suo interno, il Pontefice riposerà coperto da casula rossa, pallio e mitra bianca. Anche nella scelta della sua ultima dimora Papa Francesco ha scelto di appartenere, simbolicamente, agli ultimi, ai miti di questa terra, ai poveri. Al funerale hanno partecipato, secondo i dati forniti dalla Questura, circa 200 mila persone che si sono strette per l’ultima volta al Papa che, forse più di ogni altro, ha voluto incarnare in sè stesso il senso profondo di una chiesa “ecumenica”, universale, che idealmente abbraccia tutti i fedeli del mondo.

Un papa che aveva in mente una chiara idea della sua missione: raggiungere la pace. A tutti i costi, anche facendo dei sacrifici. E forse, per un giorno, almeno attorno al suo feretro, i capi del mondo sono riusciti a riunirsi. Sono state 160 le delegazioni internazionali che hanno partecipato ai funerali. E’ arrivato il presidente americano Trump e la moglie Melania, il principe William, il presidente Macron, la presidente della commissione europe Ursula Von Der Leyen. E ancora il presidente ucraino Zelensky, Felipe di Spagna con la moglie, nonchè la delegazione araba, dell’Argentina, del Brasile e, naturalmente dell’Italia. Non sono sfuggite agli occhi dei fotografi le strette di mano tra Trump e Macron, tra Trump e Zelensky e tra Trump e la Von Der Leyen. Certo, l’occasione è solenne e almeno sulla carta la cordialità, nonostante le palesi rivalità, devono restare in secondo piano.

Ma ciò che certamente ha colpito è stato il calore umano, la folla oceanica che si è riversata in piazza San Pietro che, pur potendo assistere ai funerali dai maxi schermi, ha voluto regalare un ultimo saluto al Papa degli ultimi. E per una volta, gli ultimi, i semplici, la gente comune e i potenti della terra hanno potuto stare nella stessa piazza: in posti diversi, lontani dalle luci della ribalta e senza nessun ruolo ma forse è stato proprio questo il miracolo di Papa Francesco.

