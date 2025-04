Alla faccia dei detrattori: boom al Castello di Donnafugata, record di visitatori il 25 Aprile.

Una fila di persone davanti al Castello di Donnafugata: è l’immagine simbolo di una giornata storica per uno dei monumenti più amati del territorio. Ieri, 25 aprile, complice il bel tempo e la voglia di esplorare, quasi 2000 persone hanno scelto il maniero come meta, in quella che potrebbe essere stata la giornata da record assoluto per numero di ingressi. Si attendono i numeri ufficiali da parte del Comune di Ragusa. E’ già anche stamani è presente una notevole coda di visitatori davanti all’ingresso del Castello.

Fin dal mattino si sono registrati arrivi continui: autobus di turisti, gruppi organizzati, famiglie in gita, singoli visitatori. In tanti hanno approfittato anche del collegamento ferroviario da Ragusa, trovando affascinante il percorso immerso nelle campagne iblee.

Una giornata da incorniciare, che smentisce — almeno per un giorno — le voci critiche degli ultimi tempi. Nonostante alcune segnalazioni relative allo stato di alcune sale interne, che in effetti necessitano di interventi di restauro, l’amore per il Castello di Donnafugata resta intatto. E anzi, si guarda già avanti: proprio in queste settimane si lavora a una partnership pubblico-privata che potrebbe portare nuovi investimenti per valorizzare ulteriormente il sito e migliorare la sua fruizione.

Ad avvantaggiarsi dell’ondata di visitatori non è stato solo il Castello: anche le attività commerciali della zona — enoteca, trattorie, gelateria — hanno registrato il pienone, tra pranzi, aperitivi e gelati gustati al sole.

E la stagione promette di regalare ancora momenti speciali: il Castello sarà infatti aperto anche domenica 27 aprile, giovedì 1 maggio e durante tutti i ponti festivi, con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso consentito fino alle 19.45). Dal 27 aprile ripartiranno anche i treni domenicali per Donnafugata, offrendo un’opportunità in più per raggiungere senza stress uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia.

Il Castello di Donnafugata continua a dimostrare di essere un motore turistico capace di attrarre, emozionare e far sognare. E ieri, in fila sotto il sole, quel sogno è sembrato più vivo che mai.

© Riproduzione riservata