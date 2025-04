Gestione Castello Donnafugata: vincente la proposta di Civita-Logos. Ultima parola al Consiglio comunale

Sarà Civita-Logos il partner privato che affiancherà il Comune di Ragusa nella gestione del Castello di Donnafugata. Prosegue l’iter per la gestione del Castello di Donnafugata attraverso il Partenariato Speciale Pubblico-Privato (PSPP). Dopo la pubblicazione dell’avviso per individuare un partner privato che affianchi il Comune nella valorizzazione della struttura, la valutazione delle tre proposte pervenute è stata affidata a una commissione di esperti esterni, composta da Maria Cristina Cavallaro, docente di Diritto Amministrativo, Università di Palermo; Maria Cristina Longo, docente di Economia e Gestione delle Imprese, Università di Catania; Maria Rosaria Vitale, docente di Teoria e Storia del Restauro, Università di Siracusa; Valentina Noto, direttrice del Castello Ursino e del Sistema Museale di Catania; Franco Milella, esperto in partenariati pubblico-privati, Bari. Dopo un’attenta analisi, la commissione ha individuato come proposta migliore quella presentata da Civita – Logos, che ora entrerà nella fase di concertazione con il Comune. Le altre due proposte pervenute erano una della Provincia che ha annunciato la creazione di una fondazione e la terza proposta era arrivata dalla Pro Loco Ragusa. L’anno scorso, la questione sollevò parecchie polemiche politiche.

I verbali pubblicati online

I verbali della valutazione sono stati pubblicati sul sito del Comune di Ragusa, nella sezione Amministrazione Trasparente. In particolare, il verbale n.10 contiene il giudizio complessivo sulle tre proposte e gli aspetti da approfondire nella fase successiva della trattativa. Per chi volesse consultarli, basta cliccare i seguenti link ai verbali, Albo Pretorio del Comune di Ragusa e Verbale n.10 con la valutazione finale: Clicca qui.

Cosa succede ora?

Si apre ora una fase di negoziazione con il soggetto selezionato, durante la quale verranno valutati e integrati gli aspetti suggeriti dalla commissione. L’eventuale accordo finale dovrà essere approvato dalla Giunta e dal Consiglio comunale prima di diventare operativo. Un passo importante per il futuro del Castello di Donnafugata, che mira a garantire una gestione più efficiente e innovativa, mantenendo al tempo stesso la proprietà pubblica della struttura.

