La scaccia modicana su Gusto Tg5, il ciliegino di Vittoria su E-Planet. Le eccellenze gastronomiche iblee in tv. VIDEO

Oggi le reti Mediaset accendono i riflettori sulle prelibatezze del territorio ibleo, con due appuntamenti televisivi dedicati alle eccellenze gastronomiche e agroalimentari della provincia di Ragusa.

Alle 13:00, nella rubrica “Gusto” curata da Gioacchino Bonsignore, si parlerà della scaccia modicana, uno dei simboli dello street food siciliano. Diversa dalla variante ragusana, la scaccia di Modica si distingue per la sua struttura a strato unico e per i molteplici gusti in cui viene proposta. Tra le varianti più apprezzate c’è quella tradizionale con prezzemolo e pomodoro, che incarna la semplicità e l’autenticità della cucina popolare modicana. Un vero e proprio viaggio nei sapori antichi che continuano a conquistare palati moderni.

Alle 14:00, su E-Planet, il magazine green di Mediaset, sarà invece il turno di Vittoria, protagonista della puntata con un focus dedicato alle sue eccellenze agroalimentari. Nella rubrica “Le strade del Gusto”, curata da Marco Vassallo, il pubblico potrà scoprire la storia della coltivazione in serra, una tradizione che ha reso la città un punto di riferimento a livello nazionale.

Dal celebre ciliegino, vero re dell’orticoltura siciliana, alla produzione di fiori che rappresentano la bellezza e la qualità di questo territorio, la puntata offrirà un viaggio affascinante attraverso le storie di imprenditori locali. Questi racconteranno come la tradizione si sia evoluta grazie all’innovazione, trasformando Vittoria in un modello virtuoso di economia sostenibile.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha espresso il proprio entusiasmo per questa opportunità: “Questa vetrina ci riempie di orgoglio e dimostra la forza della nostra comunità e delle sue tradizioni”. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al Libero Consorzio Comunale di Ragusa e al direttore generale Nitto Rosso per il sostegno alla promozione del territorio.

Questi appuntamenti televisivi non solo mettono in luce le straordinarie risorse gastronomiche e agricole della provincia di Ragusa, ma rappresentano anche un’occasione preziosa per far conoscere a un pubblico più ampio il connubio tra cultura, territorio e sapori unici che caratterizza il sud-est siciliano.

