“Franco Sarnari. Una storia di pittura a Scicli”. Inaugurata la mostra alla Galleria Quam

Una vera e propria folla da grandi occasioni ha inaugurato sabato sera, presso la Galleria Quam di Scicli, la mostra “Franco Sarnari. Una storia di pittura a Scicli”. Dalle ore 18:00 alle 21:00, personalità del mondo dell’arte, della cultura e dell’intellettualità si sono radunate negli spazi suggestivi della Galleria, ospitata nell’ex refettorio del Monastero di Santa Chiara, risalente al 1660.

La mostra rende omaggio all’artista Franco Sarnari, protagonista silenzioso e raffinato dell’arte italiana contemporanea, che ha scelto Scicli come casa a partire dagli anni Settanta. In esposizione non solo le sue opere, molte delle quali inedite, ma anche quelle di artisti e artiste che hanno condiviso con lui un tratto di strada personale e professionale.

Accanto a Sarnari, infatti, figurano le opere di Ilde Barone, Cetty Previtera e Stefania Orrù, a sottolineare la significativa presenza femminile nel panorama artistico locale. Commuove il ritratto di Sarnari realizzato da Corrado Iozzia, proveniente dalla collezione della famiglia dell’artista. Presenti inoltre un’opera di Bracchitta, scelta tra le più amate da Sarnari, e i lavori di Giuseppe Puglisi e Franco Polizzi Zuccaro, che furono tra i suoi più stretti compagni di viaggio artistico negli ultimi trent’anni.

Questa mostra è anche racconto e testimonianza della rinascita culturale ed economica che Scicli ha vissuto tra gli anni Ottanta e i primi Duemila, diventando una fucina di artisti e gallerie, tanto da essere annoverata tra le città italiane più vivaci in ambito contemporaneo nel 2006.

L’inaugurazione è stata un momento di intensa partecipazione, che ha saputo stringere attorno alla figura di Sarnari e alla Galleria Quam – oggi sempre più punto di riferimento nazionale – una comunità viva, affezionata e desiderosa di futuro.

