“VOCI – Dialoghi sui Diritti”: a Ragusa tre giorni di confronto e impegno per un futuro più inclusivo

Tre giorni di ascolto, confronto e partecipazione attiva hanno dato vita a “VOCI – Dialoghi sui Diritti”, un evento che ha saputo trasformare le parole in strumenti di cambiamento sociale, offrendo visibilità alle istanze delle persone spesso ai margini e restituendo significato autentico alla democrazia partecipata.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ragusa, in collaborazione con la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e con il contributo dell’UNAR, ha proposto un ciclo di incontri intensi e stimolanti, intrecciando esperienze sul campo e riflessioni critiche, e offrendo spazio alle voci più diverse, dai diritti delle persone migranti a quelli della comunità LGBTQAI+, fino alla lotta contro la violenza di genere.

La giornata conclusiva si è aperta con una sessione dedicata alle donne, moderata da Veronica Barbarino, in cui è emersa con forza la necessità di scardinare le radici culturali della violenza patriarcale. Tra le relatrici Francesca Failla (IntegrOrienta), Lisa Iudice (Casa delle Donne), Gianna Miceli (Consulta Femminile) ed Elena Frasca (Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Forense di Ragusa), che hanno messo in luce le molteplici forme di discriminazione e la difficoltà nel conciliare vita privata e professionale.

Il contributo della prof.ssa Carmen Leccardi, docente emerita di Sociologia della Cultura all’Università di Milano-Bicocca, ha lasciato un segno profondo: “Parlare di violenza maschile sulle donne vuol dire riconoscere una realtà in cui il controllo si maschera da amore. È un’eredità del patriarcato che continua a riproporsi in nuove forme.”

Nel pomeriggio, la rassegna si è chiusa con la sessione “Voci della Città”, un confronto tra amministratori e amministratrici da tutta Italia: Liana Cannata (Messina), Costanza Spera (Perugia), Elvira Adamo (Ragusa) e Jacopo Rosatelli (Torino), che hanno discusso di buone pratiche per costruire comunità inclusive, tra politiche abitative, innovazione sociale e partecipazione civica.

La volontà di trasformare il dialogo in politiche concrete è stata ribadita proprio da Elvira Adamo, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Ragusa, che ha dichiarato: “Questa prima fase è stata fondamentale per raccogliere le esigenze reali del territorio. Vogliamo rinnovare VOCI già il prossimo anno in una chiave ancora più inclusiva e innovativa.”

Durante l’evento, è stato anche illustrato lo stato di avanzamento del progetto Lambda, finalizzato a contrastare ogni forma di discriminazione.

“VOCI” si chiude quindi con una promessa: proseguire un cammino di consapevolezza e azione per costruire una società più equa, dove ogni voce possa davvero contare.

