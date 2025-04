Nasce DANTE, il database che racconta 2500 anni di eruzioni dell’Etna

Immaginate una grande piattaforma che raccoglie tutte le eruzioni dell’Etna avvenute nella storia. Uno strumento prezioso per semplici curiosi, studiosi, cittadini ed esperti del settore. Da oggi è possibile grazie a DANTE, il database che raccoglie oltre 2500 anni di attività eruttiva dell’Etna. Il nome “DANTE” non c’entra nulla con il poeta, piuttosto è l’acronimo di Database of Etna’s Historical Eruptions, ed è la nuova piattaforma pubblicata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), frutto di un lavoro pluriennale che raccoglie e sistematizza oltre 2500 anni di attività eruttiva dell’Etna, uno dei vulcani più attivi al mondo.

Il progetto, curato dalle sezioni INGV di Catania – Osservatorio Etneo e di Pisa, rappresenta una sintesi critica e aggiornata dei principali cataloghi storici esistenti, arricchita dai dati più recenti del monitoraggio vulcanologico effettuato negli ultimi decenni. Il database rappresenta una risorsa unica e accessibile di tutte le informazioni e pubblicazioni scientifiche, al momento sparse, spesso difficili da reperire, in un’unica piattaforma per il grande pubblico. Chiunque, dunque, potrà consultare DANTE e trovare informazioni sulle attività eruttive dell’Etna nella storia.

DANTE sarà dinamico e aggiornabile, pronto ad accogliere nuovi contributi basati su fonti storiche, geologiche e scientifiche future.”

Il database è strutturato in due intervalli temporali distinti: dal VI secolo a.C. al XVI secolo d.C., con dati ricavati principalmente da analisi geologiche, stratigrafiche e tefrostratigrafiche, inclusi quelli della carta geologica dell’Etna del 2011 e dei suoi aggiornamenti. Dal XVII secolo a oggi, con un’accurata raccolta di documentazione scientifica, storica e monitoraggi recenti degli ultimi 50 anni.

