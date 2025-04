Concerto di musica classica a Modica per la Settimana Santa: un omaggio alla spiritualità e all’arte nella Chiesa di Santa Maria di Betlem

Domani, martedì 15 aprile alle ore 18.30, la Chiesa Collegiata di Santa Maria di Betlem a Modica sarà la suggestiva cornice di un concerto di musica classica che si inserisce nelle celebrazioni della Settimana Santa e del 180° anniversario della fondazione della Diocesi di Noto. Un appuntamento di grande rilievo, che unisce arte, spiritualità e tradizione, con la partecipazione di Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto.

L’evento, organizzato dalla Parrocchia di S. Maria di Betlem in collaborazione con l’Associazione Mozart Iblea, rappresenta un’occasione unica per vivere la Pasqua attraverso la musica, grazie all’esecuzione di celebri brani di Johannes Brahms e Robert Schumann, due giganti della musica romantica europea.

Un ensemble d’eccellenza

Protagonisti della serata saranno giovani musici professionisti che vantano già esperienze in alcune delle orchestre più prestigiose del panorama internazionale, tra cui la Munich Chamber Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la Beethoven Orchester Bonn e l’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Sul palco della chiesa modicana tornerà Filippo Gorini, talentuoso pianista già applaudito nel concerto pasquale del 2024. Con lui, Fabiola Tedesco e Andrea Cicalese ai violini, Haesue Lee alla viola, Alessio Pianelli e Paolo Tedesco ai violoncelli e Simone Rugani al pianoforte. Un ensemble di altissimo livello, che saprà emozionare il pubblico con interpretazioni raffinate e profonde, perfettamente in sintonia con il clima spirituale della Settimana Santa.

La Chiesa della Pasqua

La scelta della Chiesa di Santa Maria di Betlem, da sempre legata alle celebrazioni pasquali modicane, aggiunge un ulteriore significato simbolico all’evento. L’acustica del luogo, la sua bellezza architettonica e il suo valore spirituale renderanno il concerto un momento intenso e coinvolgente, capace di unire fede e cultura in un dialogo armonico tra note e silenzio, emozione e raccoglimento.

Un evento per la comunità

Il concerto rappresenta un vero e proprio dono alla comunità modicana, che potrà assistere gratuitamente a una performance di livello internazionale in un contesto di grande suggestione. Un’occasione per celebrare la musica come forma di preghiera e di riflessione, in un tempo particolarmente significativo per la tradizione cristiana.

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culturale e spirituale indimenticabile.

L’appuntamento è per domani, 15 aprile, alle ore 18.30 nella Chiesa Collegiata di Santa Maria di Betlem.

© Riproduzione riservata