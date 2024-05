Vince 500.000 al Gratta e Vinci. Comiso, l’avventura di una giovane donna

Una maxi vincita da 500.000 euro al Gratta e Vinci. È accaduto a Comiso, nella tabaccheria gestita da Mirko e Ilenia Nannaro, in corso Ho Chi Min.

A grattare il biglietto fortunato è stata una giovane donna che mercoledì pomeriggio si è recata nella tabaccheria per acquistare un biglietto. Lo ha grattato alla presenza dei proprietari e ha trovato la vincita fortunata: tre grattini in fila, uno accanto all’altro, che le confermavano l’inattesa vincita di 500.000 euro.

Un gratta e vinci fortunato

“È stata mia sorella Ilenia a darle il biglietto fortunato – racconta Mirko Nannaro – la giovane, una cliente che conosciamo perché frequenta abitualmente la nostra tabaccheria, ha grattato in nostra presenza. Accortosi della vincita ci ha chiesto conferma di ciò che era assolutamente inatteso”.

La giovane ha mantenuto un inatteso self control. Nessuna reazione, nessuno si è accorto di nulla. “Con tranquillità – continua Mirko – ci ha chiesto la conferma della vincita e ci ha chiesto informazioni e le abbiamo consigliato come comportarsi. Per vincite così alte conviene recarsi direttamente a Roma, al Consorzio Lotterie Nazionali, per incassare direttamente. Ovviamente sarà lei a scegliere la procedura migliore”.

Tanta curiosità, ma anche tanta discrezione attorno alla maxi vincita. Se ne parla nei bar, ma nessuno cerca di conoscere il nome della fortunata vincitrice. C’è la coscienza che la privacy va rispettata. E anche stavolta la curiosità non verrà soddisfatta.

La giovane donna vincitrice però non incasserà l’intera somma. La normativa nazionale infatti prevede una tassa del 20 per cento sulle vincite superiori ai 500 euro. L’incasso sarà di 400.000 euro.

© Riproduzione riservata