La rissa prima della gara tra Vittoria e Milazzo. Presto i Daspo per i tifosi coinvolti

Ancora strascichi per i disordini della domenica 24 novembre prima della gara del campionato di Eccellenza tra Vittoria e la capolista Milazzo. Ci saranno almeno trenta Daspo, che colpiranno i tifosi del Milazzo e del Vittoria coinvolti negli scontri.

La Polizia è al lavoro per identificare – anche grazie alle immagini delle telecamere e alle riprese di qualche telefono cellulare – le persone coinvolte nella maxi rissa, culminata nel ferimento di un poliziotto. I disordini si sono svolti però fuori dallo stadio, prima dell’inizio della partita e nulla di eclatante è invece successo durante la partita, che si è svolta regolarmente, senza incidenti di sorta. Per la cronaca, la gara si è conclusa con un pareggio.

In arrivo le denunce

Molti tifosi saranno denunciati a piede libero per i reati di rissa, violenza a pubblico ufficiale, turbamento dell’ordine pubblico. Accanto all’iter penale, si innesterà anche quello amministrativo che dovrebbe portare all’emissione dei Daspo. Il maggior numero di provvedimenti colpirà i tifosi del Milazzo che scendendo dall’autobus che li ha portati a Vittoria hanno probabilmente innescato le tensioni, ma alcuni provvedimenti coinvolgeranno anche i supporters vittoriesi.

Intanto, il primo provvedimento è già stato emesso e riguarda il divieto di trasferta per i tifosi per quattro giornate, sia di campionato che di Coppa Italia. Il Milazzo è stato multato per 400 euro, il Vittoria per 300. Infatti, poiché i disordini si sono verificati fuori dallo stadio e prima della gara, non vi sono responsabilità dirette della società.

I provvedimenti pensali e amministrativi saranno emessi nei prossimi giorni, al termine delle indagini affidate alla Polizia di Stato.

