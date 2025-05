Colpo di scena alla Provincia: via il segretario generale, niente direttore. Si insedia il Consiglio

Domani, lunedì 5 maggio, l’insediamento del nuovo Consiglio provinciale: parte l’era Schembari. Rumors sullo spoils system e sui primi incarichi.

Si insedierà lunedì 5 maggio, alle ore 9, nella Sala Consiglio di viale del Fante a Ragusa, il nuovo Consiglio del Libero Consorzio Comunale, uscito dalle elezioni di secondo livello tenutesi domenica scorsa. A convocarlo è stata la neo presidente Maria Rita Schembari, che ha avviato in questi giorni una serie di incontri istituzionali con dirigenti e personale dell’Ente per preparare l’inizio di questo nuovo corso.

Un consiglio interamente rinnovato, composto da sindaci e consiglieri comunali: una formula “snella”, come previsto dalla normativa, che segna la fine della lunga fase commissariale guidata da Patrizia Valenti.

Secondo quanto trapela da ambienti interni, la presidente Schembari — che ha ottenuto la maggioranza — è pronta a imprimere una forte discontinuità. Potrebbe partire fin da subito lo spoils system, con il possibile avvicendamento di figure apicali. Tra le novità in qualche modo annunciate, quella del cambio del segretario generale e la mancata nomina, almeno per ora, di un direttore generale, figura che aveva caratterizzato il periodo commissariale di Patrizia Valenti. Il segretario generale attuale, Giampiero Bella, sarebbe ritenuto in qualche modo vicino all’on. Ignazio Abbate della Democrazia Cristiana, partito che si è presentato con un proprio candidato alle elezioni, rompendo l’asse del Centrodestra. Sarà così davvero? Si vedrà nei prossimi giorni.

Sul fronte delle deleghe, si ipotizza che in una prima fase saranno assegnate ai tre sindaci eletti in Consiglio, cioè Peppe Cassì di Ragusa, Maria Monisteri di Modica e Peppe Dimartino di Santa Croce Camerina. Una prima indiscrezione dà come probabile la delega allo sport per il sindaco di Modica, Maria Monisteri, che fino a poche settimane fa ha ricoperto il ruolo di delegata provinciale del Coni.

Questa la nuova composizione del Consiglio:

Lista n.1 “Voce Comune” – 3 seggi: Angelo Galifi, Giuseppe Cassì, Maria Monisteri Caschetto

– 3 seggi: Angelo Galifi, Giuseppe Cassì, Maria Monisteri Caschetto Lista n.2 “Fratelli d’Italia” – 2 seggi: Giuseppe Dimartino, Federico Chinnici

– 2 seggi: Giuseppe Dimartino, Federico Chinnici Lista n.3 “Partito Democratico” – 3 seggi: Gaetano Scollo, Salvatore Schembari, Giovanni Garretto

– 3 seggi: Gaetano Scollo, Salvatore Schembari, Giovanni Garretto Lista n.4 “Democrazia Cristiana” – 3 seggi: Irene Tidona, Giovanni D’Aquila, Ippolito Ruffino

– 3 seggi: Irene Tidona, Giovanni D’Aquila, Ippolito Ruffino Lista n.5 “Forza Italia” – 1 seggio: Samuele Cultrera

Un nuovo equilibrio politico, quindi, che vede già una maggioranza delinearsi attorno alla presidente Schembari, ma che dovrà fare i conti con la gestione concreta delle deleghe e degli indirizzi operativi. Il primo banco di prova? La distribuzione degli incarichi, che dovrebbe già iniziare lunedì, segnando i primi equilibri di questa nuova fase istituzionale.

© Riproduzione riservata