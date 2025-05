Giornata di fuoco nel Ragusano: vari incendi e uliveti distrutti

È iniziata poco dopo mezzogiorno una giornata infernale per la provincia di Ragusa, con i vigili del fuoco impegnati su più fronti tra incendi e incidenti stradali. L’allarme è scattato alle 12:23, quando le squadre operative del Comando provinciale sono state chiamate a intervenire per una serie di roghi che hanno colpito l’agro di Acate, in contrada Bosco Rinelli, dove è andato in fumo un quantitativo consistente di rifiuti vegetali. Le fiamme si sono propagate fino a raggiungere un uliveto, danneggiandolo visibilmente.

Ma le emergenze non sono finite. La squadra di Vittoria è attualmente impegnata su un altro fronte: un incendio in un deposito agricolo sulla SP 17 Vittoria-Scoglitti. A ciò si aggiunge l’intervento in corso di un’altra squadra da Ragusa, sulla strada Acate-Santo Pietro, dove alcuni alberi pericolanti stanno mettendo a rischio la viabilità. Per l’operazione si è reso necessario anche il supporto dell’autoscala.

Una giornata di massimo impegno per i vigili del fuoco, che stanno fronteggiando situazioni in contemporanea, tra fiamme nei campi, strutture danneggiate e feriti su strada.

