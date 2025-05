Ennesimo incidente: schianto vicino Vittoria, 4 feriti, uno incastrato tra le lamiere

Tra i primi a intervenire anche la squadra dei pompieri di Vittoria, dirottata sul posto in emergenza

Paura questa mattina sulla Strada Provinciale 5, in contrada Fontana Volpe, dove un violento scontro tra due veicoli ha provocato il ferimento di quattro persone, una delle quali è rimasta incastrata tra le lamiere contorte di uno dei mezzi coinvolti.

Il bilancio dell’incidente è di quattro feriti, tutti trasportati d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto è intervenuta tempestivamente anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Vittoria, dirottata in emergenza per la gravità della situazione. I vigili del fuoco si sono prodigati per liberare uno degli occupanti rimasto intrappolato, operando con cesoie idrauliche e attrezzature da taglio per estrarre in sicurezza la persona ferita.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ma l’impatto è stato particolarmente violento, come testimoniano i rottami sparsi lungo la carreggiata. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. La S.P. 5, già teatro in passato di altri episodi simili, torna tristemente al centro della cronaca. Un episodio che riaccende i riflettori sulle condizioni della viabilità secondaria e sulla necessità di maggiore prudenza alla guida.

