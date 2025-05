Piero Guccione, 90 anni dopo: Scicli onora il maestro con passeggiata al mare e una targa

Già domenica una prima iniziativa per ricordare uno dei maggiori artisti del Novecento quale è proprio Piero Guccione, nato il 5 maggio del 1935 a Scicli e diventato nel tempo, grazie alla fine vena di artista uno dei capisaldi del Novecento pittorico italiano.

Lunedì, poi, un altro appuntamento. Ad organizzare gli eventi il Movimento culturale “Vitaliano Brancati” ed il Giornale di Scicli. Domenica 4 maggio: alle 10 passeggiata sulla spiaggia di Sampieri nel ricordo dell’artista, abituato ad iniziare la giornata accanto al mare, un appuntamento di rito per Piero Guccione assiene a Sonia Alvarez, Franco Sarnari ed altri amici.

La partenza è dal Lungomare Miramare nei pressi dello stabilimento balneare Pata Pata. Il 5 maggio, nel pomeriggio alle 17, svelatura della targa in memoria dell’artista che avverrà nella facciata della sua casa natale in via Roma, nel centro storico della città.

