Tunisino trovato morto a Donnalucata. Da un mese non si avevano sue notizie

Un suo amico non lo vedeva almeno da un mese. E’ stato questo particolare a fare scattare l’allarme che ha portato, nel pomeriggio di oggi, al rinvenimento del corpo senza vita dell’uomo. Il cadavere, trovato all’interno della stanza che avrebbe dovuto essere l’ufficio del Mercato del fiore, mai attivato, in contrada Spinello a monte di Donnalucata, appartiene ad un cittadino di nazionalità tunisina di 58 anni con regolare permesso di soggiorno in Italia.

Il corpo senza vita rinvenuto nel locale sarebbe in avanzato stato di decomposizione, particolare che porta a pensare che l’uomo sia morto da circa un mese. Le cause ancora non si conoscono. Sul posto i carabinieri della Stazione “Vincenzo Garofalo” sono al lavoro assieme al medico legale in attesa del recupero della salma ed il suo trasferimento che dovrebbe essere nell’obitorio del cimitero di Scicli. Il cittadino tunisino andava avanti facendo dei piccoli lavori che gli permettevano la sopravvivenza. La sua presenza in territorio italiano risale al boom degli arrivi nell’isola di immigrati in cerca di lavoro, a più di due decenni fa.

Non aveva però una casa dove abitare e dopo essere entrato all’interno dell’ex Mercato del fiore di contrada Spinello aveva adottato, alla meno peggio, questo sito a sua abitazione. Viveva fra gli stenti ed in ambienti poco igienici. Non è da escludere la decisione del magistrato della Procura della Repubblica su un eventuale esame autoptico per accertare l’esatta causa del decesso. Ricerca fotografica di Franco Assenza

