Ragazzi lasciati al freddo, da due giorni in sciopero: succede al “Fermi” di Vittoria

Ragazzi lasciati al freddo. Succede all’Istituto “E. Fermi” di Vittoria dove da due giorni circa 700 studenti sono in sciopero per via della mancanza di riscaldamento all’interno della scuola e delle classi. L’istituto Fermi si compone di due plessi: in uno, persiste un problema con le caldaie e quindi i riscaldamenti sono completamente spenti. Nell’altro, invece, i riscaldamenti vengono tenuti al minimo, quasi spenti, sempre per via di un problema tecnico.

Il libero consorzio manderà i tecnici

Non è la prima volta, tra l’altro, che l’Istituto “Fermi” subisce questo genere di problemi: già l’anno scorso, i ragazzi sono rimasti al freddo e hanno dovuto scioperare per essere notati. In questo caso, essendo l’Istituto di competenza provinciale, è il Libero Consorzio a dover intervenire che, ci fanno sapere dall’Ente di viale del Fante, stanno già provvedendo a inviare i tecnici. Già durante la giornata di oggi, infatti, sarebbe previsto un sopralluogo per determinare il problema ed eventualmente trovare una soluzione.

Contributo fotografico: Franco Assenza

