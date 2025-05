Panico a Ragusa. Forze dell’ordine in versione antisommossa per un uomo in alterazione psichica

Momenti di altissima tensione nel centro storico di Ragusa, dove un uomo di 42 anni, di origini togolesi, si è barricato in casa armato di una grossa mannaia, minacciando chiunque si avvicinasse. L’uomo, seguito dai servizi sociali, era in evidente stato di alterazione psicofisica e ha aggredito verbalmente e fisicamente le assistenti sociali e i Vigili Urbani intervenuti per assisterlo.

Sul posto sono accorsi Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e personale del 118. Il soggetto, completamente fuori controllo, brandiva il machete e impediva qualsiasi tentativo di dialogo. A rendere la situazione ancora più critica, la presenza nell’appartamento di tre bombole di gas, che facevano temere il peggio.

Le forze dell’ordine, con equipaggiamento antisommossa e manovre coordinate, hanno fatto irruzione nell’abitazione da più punti d’accesso. L’uomo ha reagito colpendo ripetutamente con il machete, ma i fendenti sono stati fermati dagli scudi e dai caschi degli agenti, evitando feriti.

Bloccato e immobilizzato, il 42enne è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. È stato denunciato alla Procura di Ragusa per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

