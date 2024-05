Ispica: scoperta una “casa dello spaccio”, arrestato 29enne e denunciata la compagna

Scoperta una “casa dello spaccio” nel centro storico di Ispica. L’abitazione di un pregiudicato, già noto per reati inerenti lo spaccio di sostanze, era dotato di un sofisticato sistema di videosorveglianza, è apparsa ai poliziotti come un vero e proprio bunker. Gli agenti hanno notato un costante andirivieni di giovani. Durante l’osservazione, il ventinovenne è uscito di casa e, fermato per un controllo, ha mostrato subito segni di insofferenza, spingendo gli agenti a perquisire l’abitazione.

La perquisizione

La perquisizione ha portato al sequestro di 22 grammi di cocaina (in parte allo stato solido, in parte già confezionata in dosi), 5 grammi di hashish e 6 grammi di cannabinoidi suddivisi in dosi. Sono stati trovati anche materiale da taglio, un bilancino di precisione e 8700 euro in contanti, per i quali l’uomo, disoccupato, non ha fornito una giustificazione valida.

Durante la perquisizione, è sopraggiunta la compagna del ventinovenne, denunciata in stato di libertà poiché parte della droga è stata trovata nell’armadio di cui aveva disponibilità. Inoltre, le è stata sequestrata l’auto perché guidava senza patente, con relativa sanzione amministrativa.

Dalle indagini è emerso che la coppia aveva trasformato la propria casa in una centrale dello spaccio: i clienti, monitorati dalle telecamere, lasciavano i soldi sul davanzale di una finestra al piano terra e, in assenza di controlli, ritornavano dopo qualche minuto per prelevare la dose pattuita, su segnale del ventinovenne.

L’arresto del ventinovenne è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e, data la gravità dei fatti, gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

