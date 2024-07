Sul portale utente di Iblea Acque Spa è possibile accedere per la risoluzione dei problemi. Novità per gli utenti

E’ apparso chiaro che continuare a tirarsi dietro polemiche e strali da ogni parte non era assolutamente positivo, dava un’immagine offuscata di un servizio del quale l’ignaro utente ha capito poco o nulla dal momento dell’attivazione del nuovo servizio idrico affidato alla società Iblea Acqua dai Comuni della provincia. Uffici aperti a singhiozzo nelle varie sedi degli enti interessati e per orari striminziti ma anche uffici aperti per un solo giorno la settimana in paesi popolosi vedi il caso di Scicli, con una popolazione di 26 mila abitanti, dove il servizio informazioni e disbrigo delle pratiche utenti è operativo solo un giorno alla settimana e per di più in contrada Zagarone non facilmente raggiungibile a piedi dal centro città.

Una novità per gli utenti: il portale on line.

“Così viene rilasciata la possibilità ovvero l’utilità che consente al cittadino di chiedere il ricalcolo di un documento errato tramite il portale utente, accessibile dal sito www.iblea-acque.it dopo aver eseguito l’accesso con Spid – spiega la società – è stato inserito un campo note che consente al cittadino utente di illustrare brevemente la problematica. Tale soluzione è stata elaborata per consentire agli utenti e agli operatori di risparmiare tempo, predisponendo al contempo una risoluzione celere dei problemi correlati alle letture errate dei consumi”. Ci sono dei documenti da produrre al momento dell’accesso al portale utenti: la foto della lettura contatore, la copia della fattura, il documento di riconoscimento ed il codice fiscale.

© Riproduzione riservata