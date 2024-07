Meteo: imminente nuova ondata di caldo africano, durerà fino ai primi di agosto

Il fine settimana segna l’inizio di un’ondata di caldo intenso che caratterizzerà i prossimi giorni su gran parte dell’Italia. Secondo Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, è prevista una forte rimonta dell’alta pressione africana su Mediterraneo e Italia, garantendo un tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Temperature in aumento: Le temperature sono destinate a salire ulteriormente, con picchi che potranno raggiungere i 38-40°C nelle zone interne del Centrosud, lontane dal mare. Lungo le coste, il caldo sarà meno intenso grazie alle brezze marine, ma l’afa sarà comunque marcata. Al Nord, in particolare nella Pianura Padana, i termometri potrebbero arrivare a 36-38°C, con una sensazione di afa accentuata dall’umidità, soprattutto nelle città di Mantova, Rovigo, Ferrara, Bologna, Firenze, Terni, Roma, Frosinone, Sulmona, Caserta, Foggia, Matera, Cosenza, Caltanissetta, Catania e Nuoro.

Notti tropicali: L’accumulo di calore durante il giorno porterà a temperature notturne che, in alcune aree urbane e costiere, potrebbero non scendere sotto i 23-25°C. In tarda serata, le temperature potrebbero rimanere attorno ai 28-30°C, con un aumento del disagio fisico dovuto all’umidità crescente.

Durata dell’ondata di caldo: Il caldo africano sembra destinato a perdurare fino alla fine del mese e probabilmente anche nei primi giorni di agosto. Tuttavia, a partire dal 2-3 agosto, è previsto un possibile parziale smorzamento della canicola e l’arrivo di qualche temporale, inizialmente al Nord. Questo cambiamento è ancora da confermare e necessita di ulteriori analisi.

© Riproduzione riservata