La storia di Gabriele Dovis, ragusano d’adozione: da obeso a maratoneta olimpico

Per Gabriele Dovis, perdere peso non è stata solo una questione estetica, ma una necessità di salute. La preoccupazione per l’obesità e il suo impatto sulla capacità di godersi la famiglia lo ha spinto a cercare soluzioni. Nonostante vari tentativi con diete e sport, il peso perso ritornava rapidamente, rendendo i suoi sforzi vani. Gabriele Dovis è un ragusano d’adozione, noto imprenditore ibleo.

La trasformazione

La storia di Gabriele non è quella di una semplice perdita di peso. È la storia di un uomo che ha trasformato la sua vita attraverso la corsa, uno sport che inizialmente detestava. Gabriele è riuscito a perdere 50 kg e ha sviluppato una passione per la corsa che lo ha portato a completare la Maratona di New York. Ora, due anni dopo, è stato invitato a partecipare alla Maratona delle Olimpiadi 2024 come ambasciatore dal Comitato Olimpico, un obiettivo impensabile prima della sua trasformazione.

Un modello di ispirazione

La storia di Gabriele è un modello di ispirazione per molti. Il suo profilo Instagram, @runacceptable, combina “run” e “unacceptable”, diventando un canale attraverso il quale condivide le sue esperienze e offre supporto a chi affronta difficoltà simili. Sul suo profilo, Gabriele parla delle sfide emotive e fisiche che ogni cambiamento comporta, offrendo una testimonianza personale e sincera.

Il Progetto Runacceptable

Il progetto runacceptable si sta evolvendo in un’iniziativa che fornirà supporto tecnico e psicologico a chi desidera superare i propri ostacoli. Professionisti qualificati saranno a disposizione per offrire assistenza. Presto sarà disponibile un sito web dove ci si potrà iscrivere e accedere ai servizi offerti. La domanda che ha ispirato Gabriele nel suo progetto è: “Visto che allo sport non posso più chiedere niente, adesso io cosa posso dare?” Questa riflessione ha trasformato la sua passione in una missione di aiuto e supporto per gli altri. Gabriele parteciperà alla Maratona delle Olimpiadi 2024 a Parigi come ambasciatore, portando con sé una storia di determinazione e trasformazione.

