Incendio nel bar in via dei Mille vicino alla villa comunale di Vittoria

Fiamme in un bar di via dei Mille a Vittoria. Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio all’interno del bar situato di fronte alla villa comunale, nei pressi di piazza Sei Martiri, più nota come piazza Calvario.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, insieme ai proprietari, che hanno effettuato il primo intervento. La tempestività dell’intervento ha evitato maggiori danni. Sul posto anche i vigili urbani.

L’incendio si sarebbe verificato probabilmente a causa di un guasto nel quadro elettrico. Le fiamme hanno danneggiato il locale interno, il bando di lavoro del bar, i tavoli, le sedie e gli altri arredi. È stato danneggiato anche il dehors all’esterno del bar che viene utilizzato soprattutto in questi mesi estivi.

Il bar è molto frequentato ed è un punto di riferimento per quanti si recano alla villa comunale, per chi fa una passeggiata o altro.

A causa delle fiamme è stato interrotto il traffico sulla via dei Mille, arteria principale per chi transita nel centro storico in direzione di Comiso. Le auto sono state deviate sulla via Garibaldi. Ricerca fotografica di Franco Assenza

