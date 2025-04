Tragedia in famiglia: padre uccide il figlio a una festa, ferito anche un amico

Una lite degenerata in tragedia: è stato arrestato per omicidio volontario un imprenditore sessantenne che, al culmine di un acceso diverbio durante una festa privata, ha sparato due colpi di pistola, uccidendo il figlio 23enne e ferendo lievemente un amico della vittima.

I carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto, hanno eseguito il provvedimento su disposizione del sostituto procuratore Rocco Liguori, del pool coordinato dall’aggiunto Fabio Scavone. Le indagini sono in corso per ricostruire esattamente la dinamica dei fatti e il movente che ha portato l’uomo a un gesto tanto estremo.

Il secondo colpo ha ferito di striscio al tallone un 30enne catanese, amico del giovane ucciso. L’uomo è stato subito trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato medicato per una ferita da proiettile alla caviglia, giudicata guaribile in 15 giorni. Dimesso poche ore dopo, dovrà tornare nei prossimi giorni per ulteriori controlli ortopedici.

