Ancora danni in via delle Patelle a Scoglitti. Non c’è pace per la villetta confiscata alla mafia

Tra il 3 e 4 aprile il primo danneggiamento alla struttura e il tentativo di smontare e cambiare le serrature. A distanza di un mese, la villetta confiscata alla mafia in via delle Patelle a Scoglitti, è stata nuovamente presa di mira da ignoti. Non molto tempo fa erano state piantate delle viti e proprio su quelle si sono concentrate le nuove “attenzioni”. Le piante sono state portate via.

LA STRUTTURA

La struttura che è composta da una piccola villetta con due locali annessi, era stata consegnata alla collettività la scorsa estate, e affidata. Il bene faceva parte di un provvedimento di confisca eseguito nel 2013 dagli uomini della Divisione anticrimine della questura di Ragusa con i militari della Guardia di finanza ed era appartenuto a Davide Avola, pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, e considerato collegato alla criminalità organizzata. Sugli episodi indagano i carabinieri.

