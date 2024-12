Ragusa: topo d’appartamento arrestato in flagranza di reato. I proprietari erano rientrati

Topo d’appartamento colto in flagranza di reato a Ragusa. I carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino di 28 anni, domiciliato a Ragusa, per un furto commesso in un’abitazione del centro storico.

Durante la notte, approfittando dell’assenza temporanea della proprietaria, l’uomo, insieme a un connazionale, si è introdotto nell’abitazione scassinando una porta finestra sul retro. All’interno, i due hanno messo a soqquadro l’appartamento alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Tuttavia, il ritorno improvviso della proprietaria accompagnata da un amico ha interrotto il furto. Sorpresi, i due malviventi hanno tentato la fuga: uno è riuscito a dileguarsi, mentre il 28enne è stato bloccato poco distante dall’abitazione.

Intervento anche di un vicino

Decisiva è stata la prontezza di un vicino, che, insospettito dai rumori, ha allertato i Carabinieri. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno tratto in arresto il responsabile. Una perlustrazione nelle vicinanze ha permesso il recupero di parte della refurtiva, rinvenuta in un contenitore di legno posto all’esterno dell’abitazione, poi restituita alla legittima proprietaria.

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Ragusa, che ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. Indagini sono in corso per rintracciare il complice fuggito.

