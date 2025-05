Colpi di pistola a Vittoria. Si torna a sparare nel quartiere Forcone

Colpi di pistola a Vittoria. Nel quartiere Forcone, un tempo regno di numerosi gruppi criminali. L’episodio si sarebbe verificato in via Kennedy, nella zona dove si trovano la piscina comunale “Nannino Terranova” e, poco distante, anche alcuni uffici e ambulatori dell’Asp.

Non si conosce ancora cosa è veramente accaduto. Di certo non ci sarebbero feriti e probabilmente nessuno era nel mirino. Secondo le prime indagini di Carabinieri e Polizia, potrebbe essersi trattato di colpi a salve. Gli investigatori stanno sentendo alcune persone per cercare di individuare i motivi della sparatoria.

Non è escluso che si tratti di un gesto intimidatorio o di un avvertimento, oppure di un gesto estemporaneo al culmine di un alterco.

