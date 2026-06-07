Arrestato il ladro delle librerie: era un 27enne che operava mentre era ai domiciliari

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MODICA – Avrebbe messo a segno due furti all’interno di altrettante librerie della città utilizzando sempre lo stesso stratagemma, nonostante fosse già sottoposto agli arresti domiciliari. Per questo motivo un giovane modicano di 27 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Modica in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, è scattata dopo le denunce relative a due episodi avvenuti in librerie del centro cittadino. I militari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze delle vittime e dei presenti, analizzando inoltre le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 27enne avrebbe agito seguendo un piano ben preciso. In una prima fase si sarebbe recato nei negozi per effettuare dei sopralluoghi e studiare l’ambiente. Successivamente sarebbe tornato negli stessi locali e, con vari pretesti, avrebbe distratto le commesse inducendole ad allontanarsi dalla cassa e dagli effetti personali custoditi nelle vicinanze.

Approfittando di quei momenti, l’uomo si sarebbe impossessato del denaro contenuto nei portafogli delle addette alla vendita. Nel primo episodio il bottino sarebbe stato di circa 100 euro, mentre nel secondo, avvenuto pochi giorni dopo, sarebbero spariti quasi mille euro.

A rendere ancora più grave la posizione dell’indagato è il fatto che i furti sarebbero stati commessi mentre si trovava agli arresti domiciliari, misura cautelare già disposta nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Catania per precedenti episodi analoghi.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri hanno convinto l’autorità giudiziaria della necessità di adottare una misura più severa per interrompere quella che viene ritenuta una reiterazione delle condotte furtive. L’ordinanza è stata eseguita dai militari della Stazione di Modica con il supporto del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che in passato era intervenuto per altri furti in esercizi commerciali attribuiti allo stesso soggetto.

Il 27enne era già stato condannato dalla Corte d’Appello di Catania alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a una multa di 670 euro, per precedenti reati contro il patrimonio. Con il nuovo provvedimento dovrà ora scontare in carcere il periodo residuo della pena.

Come previsto dalla legge, le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento giudiziario e l’indagato è da considerarsi non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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