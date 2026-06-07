Controlli della Polizia contro la “mala movida”: irregolarità in sette locali tra Modica e Pozzallo

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

MODICA – Con l’avvicinarsi della stagione estiva e dopo alcuni recenti episodi che hanno riportato l’attenzione sul fenomeno della cosiddetta “mala movida”, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli amministrativi nei principali luoghi di ritrovo del territorio.

L’attività, coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica in attuazione delle direttive impartite dal Questore di Ragusa, è stata finalizzata a prevenire situazioni di degrado e illegalità, garantendo al tempo stesso il regolare svolgimento delle attività ricreative e di intrattenimento lungo la fascia costiera modicana e nel comune di Pozzallo.

Nel corso dei servizi, gli agenti hanno effettuato verifiche in 15 esercizi pubblici dove erano in corso attività di ristorazione e intrattenimento, accertando il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e autorizzazioni.

Particolarmente rilevanti le irregolarità riscontrate in due locali, dove venivano organizzate serate danzanti senza la prescritta licenza di Pubblica Sicurezza. In entrambi i casi gli operatori hanno disposto l’immediata interruzione degli eventi e denunciato gli organizzatori all’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori controlli hanno consentito di accertare violazioni amministrative in altri cinque esercizi commerciali. Le sanzioni, per un importo complessivo di diverse centinaia di euro, sono state elevate per l’assenza delle necessarie licenze per la somministrazione di bevande alcoliche, per la mancanza delle autorizzazioni relative alla diffusione musicale e per la mancata esposizione della segnaletica obbligatoria prevista per le attività di ristorazione e mescita.

Nel corso dell’operazione sono state inoltre identificate 70 persone, tra cui 15 cittadini stranieri.

L’attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane, in concomitanza con l’incremento delle presenze turistiche e dell’afflusso nei luoghi della movida estiva, con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e una fruizione serena degli spazi pubblici.

© Riproduzione riservata