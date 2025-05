Tragedia sfiorata a Ragusa: auto bloccata sui binari, treno fermato in extremis

Tragedia evitata per un soffio, questa mattina intorno alle 12:45, in via Paestum a Ragusa, dove un’automobile è rimasta bloccata al centro del passaggio a livello proprio mentre le sbarre si stavano abbassando. L’automobilista, per cause ancora in corso di accertamento, ha attraversato i binari nonostante il segnale imminente di chiusura, finendo per rimanere incastrato con la vettura. Il semafoto, a quanto risulta dalle prime indagini, era rosso. L’uomo, un uomo di circa 80 anni, non si sarebbe accorto del segnale, per cause ancora in fase di accertamento.

Scattato l’allarme, vigili del fuoco e forze dell’ordine sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il mezzo. I vigili del fuoco stessi, infatti, hanno avvisato il personale delle ferrovie per evitare che sopraggiungesse il treno, scongiurando una possibile collisione.

Fortunatamente, nessun ferito, ma si sono registrati ritardi alla circolazione ferroviaria e momenti di forte tensione. Le autorità stanno ora cercando di capire se si sia trattato di un errore umano o di un malore improvviso.

Foto: repertorio

