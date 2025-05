Codice Rosso a Comiso: vietato tornare in città all’uomo accusato di violenza

È indagato per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della ex moglie il 49enne tunisino residente a Comiso, raggiunto da un provvedimento cautelare che gli impone il divieto di avvicinamento alla donna e di dimora nel comune ibleo. Anche questa volta, è stato attivato il codice rosso. La misura, eseguita a Ravenna – dove l’uomo si trova attualmente per motivi di lavoro – è stata disposta dal Gip del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura, dopo gli esiti degli accertamenti della Squadra Mobile.

I fatti risalgono allo scorso anno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe sottoposto la sua ex moglie a reiterati episodi di violenza fisica e psicologica, alla presenza anche del figlio minore della coppia. Le condotte, oltre a causare gravi lesioni fisiche, avrebbero inciso profondamente sulla salute emotiva e sulla vita quotidiana della donna, costretta a modificare radicalmente le sue abitudini.

A innescare l’indagine è stata la denuncia presentata dalla vittima. Subito dopo, la Questura di Ragusa ha attivato la procedura del “Codice Rosso”, prevista per i casi di violenza domestica o di genere, che consente interventi immediati per tutelare le persone a rischio.

© Riproduzione riservata