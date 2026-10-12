Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: Carola Maria Battaglia
12 Ott 2026 21:44
È mancata all’affetto dei suoi Cari
Carola Maria Battaglia
di anni 18
Ne danno il triste annuncio: la mamma Alessandra con Emanuele, il papà Massimo con Cristina, i fratelli Rosario e Simone, i nonni, gli zii, i cugini, i parenti e gli amici tutti.
I funerali avranno luogo a Busnago, il giorno mercoledì 14 ottobre alle ore 15:00, preceduti dal Santo Rosario alle 14:30, direttamente alla Parrocchia di San Giovanni Evangelista.
Al termine delle esequie la cara Carola verrà accompagnata al Cimitero di Busnago per la sepoltura.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla cerimonia.
Busnago, 12 ottobre 2026
CASA FUNERARIA
Onoranze Funebri San Martino S.r.l.
Via G. Rotondi, 29 – Paderno Dugnano – Tel. 02.91.05.244
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