Home / Necrologi

Necrologi: Carola Maria Battaglia

12 Ott 2026 21:44
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

È mancata all’affetto dei suoi Cari

Carola Maria Battaglia
di anni 18

Ne danno il triste annuncio: la mamma Alessandra con Emanuele, il papà Massimo con Cristina, i fratelli Rosario e Simone, i nonni, gli zii, i cugini, i parenti e gli amici tutti.

I funerali avranno luogo a Busnago, il giorno mercoledì 14 ottobre alle ore 15:00, preceduti dal Santo Rosario alle 14:30, direttamente alla Parrocchia di San Giovanni Evangelista.

Al termine delle esequie la cara Carola verrà accompagnata al Cimitero di Busnago per la sepoltura.

Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla cerimonia.

Busnago, 12 ottobre 2026

CASA FUNERARIA
Onoranze Funebri San Martino S.r.l.
Via G. Rotondi, 29 – Paderno Dugnano – Tel. 02.91.05.244

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it