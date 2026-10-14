In centro a Ragusa con hashish, marijuana e contanti: fermato perché guidava senza patente

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Era stato denunciato da qualche giorno per guida senza patente ma è stato riconosciuto nuovamente alla guida di una moto. Era con una donna e alla vista della pattuglia della Polizia hparcheggiato il mezzo ed ha cercato di allontanarsi con la ragazza. E’servita a poco quell’accenno di fuga: entrambi sono stati raggiutni dagli agenti di Polizia che hanno seseguito una perquisizione personale e domiciliare.

Il ragazzo che era alla guida del mezzo è stato trovato in possesso di 164 grammi di hashish, 18 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e circa 2500 euro in contanti di cui non riusciva a giustificare la provenienza. Effettuati gli adempimenti di rito, è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica, condotto al carcere di Ragusa per detenzzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ma la sua condotta definita dalla polizia “ostile e minacciosa” gli ha fatto rimediare anche una ulteriore denuncia a piede libero per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e per guida senza patente recidiva nel biennio. (foto repertorio)

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