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La Virtus ritrova il PalaPadua e cerca la prima vittoria con Termoli

10 Ott 2026 13:48
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La SuperConveniente Virtus Ragusa cerca il riscatto davanti al proprio pubblico. Domenica alle 18, al PalaPadua arriva l’Air Basket Termoli, avversaria nella terza giornata del campionato di Serie B Interregionale. Per la squadra di Gianni Recupido sarà il debutto casalingo della stagione, dopo il rinvio della gara con Marigliano.
Ragusa riparte dalla sconfitta di Catanzaro, dove un buon primo tempo non è bastato a conquistare i due punti. Avanti 41-32 all’intervallo, la Virtus ha perso continuità nella ripresa, lasciando ai padroni di casa il controllo della partita fino al 75-63 conclusivo. La sfida di domenica offre subito l’occasione per reagire, ritrovare fiducia e soprattutto i primi punti della stagione.
Termoli si presenta al PalaPadua con una vittoria e una sconfitta. Dopo il passo falso all’esordio sul campo di Sarno, dove si è arresa per 72-67, la formazione molisana ha conquistato il primo successo stagionale battendo Sora 73-67 al PalaSabetta. Una gara condotta per larghi tratti, con quattordici punti di vantaggio all’intervallo, prima di contenere il ritorno degli ospiti e difendere il risultato nel finale.
Sulla panchina termolese è tornato Mike Del Vecchio. Il progetto punta su un gruppo giovane, nel quale stanno emergendo soprattutto Mahamadou Diarra e Papa Sow, principali riferimenti offensivi di questo avvio di stagione. Diarra, ala-centro classe 2005, viaggia a 16 punti e 7 rimbalzi di media: cresciuto nel settore giovanile dell’Aquila Trento, ha già collezionato quattro presenze in Serie A e maturato esperienze in B Nazionale con Fidenza e Fabriano. Sow, guardia classe 2008, contribuisce con 13 punti a partita, cui aggiunge 3,5 rimbalzi e 2 assist. Già segnalato tra i prospetti interessanti del torneo internazionale giovanile di Lissone, è uno dei giocatori da tenere d’occhio. Accanto a loro ci sono l’esperienza del capitano Sergio Rupil e quella del centro Tarik Hajrovic, con trascorsi in A2 a Latina e in B con Cesena, Sant’Antimo e Avellino. Nel nucleo della squadra figurano anche Grimaldi, Stivaletta, Pavicevic e Radchenko.
A presentare l’impegno della Virtus è l’assistant coach Lia Valerio: *“La capacità di reazione alle avversità si costruisce in allenamento, creando una identità e puntando molto sul sistema di squadra che stiamo cercando di creare sia in attacco sia in difesa. Poi, già a partire dalla gara di domani contro Termoli, bisognerà fare attenzione a quei due o tre elementi che variano a seconda dell’avversaria. L’Air Basket è una squadra molto diversa da Catanzaro, dobbiamo avere il desiderio e la voglia di riscattare una performance buona solo per metà, usare la tecnica e il cervello”.*
Per Ragusa l’obiettivo è conquistare la prima vittoria, con il sostegno del proprio pubblico. Serviranno attenzione e continuità sui due lati del campo, ma anche la capacità di restare uniti nei momenti più complicati. La partita sarà diretta da Francesco Giunta di Ragusa e Giovanni Di Stefano di Vittoria e sarà trasmessa in diretta streaming

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