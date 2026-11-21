La Lega Basket Femminile, in sinergia con la Federazione Italiana Pallacanestro, scende in campo per promuovere impegno e sostegno contro ogni forma di violenza di genere e di abuso. Per questa ragione, su tutti i campi di serie A1 e A2 in questo fine settimana, tutto il movimento cestistico si farà veicolo di vicinanza, responsabilità sociale e informazione, contribuendo a diffondere la conoscenza del numero 1522, una linea gratuita di pubblica utilità promossa dal Ministero per le Pari opportunità, attiva h24.
Per testimoniare concretamente questa adesione – informa LBF – in occasione del prossimo turno dei campionati di Serie A1 Credem Banca e Serie A2 Credem Banca, atlete, componenti degli staff tecnici e ufficiali di gara scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, simbolo riconosciuto dell’impegno contro la violenza sulle donne. Inoltre, prima della palla a due di ciascun incontro, le squadre e la terna arbitrale si riuniranno in un abbraccio simbolico a centrocampo, accompagnati dalla lettura del seguente messaggio ufficiale da parte dello speaker: «In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Lega Basket Femminile e la FIP scendono in campo con il segno rosso sul viso per dire un fermo “NO” a ogni forma di abuso. Il mondo della pallacanestro vuole ricordare a tutte le donne che non sono sole: per chiedere aiuto contro violenza e stalking è attivo il 1522, il numero di pubblica utilità gratuito, anonimo e attivo 24 ore su 24. Facciamo squadra tutti insieme contro la violenza sulle donne».
La Passalacqua rilancia con convinzione il messaggio.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.