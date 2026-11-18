Basket Under 19, la Ciavorella Scicli parte bene: 64-54 alla Virtus Ragusa

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Buona la prima per l’Under 19 dell’U.S.D. «Fernando Ciavorella» di Scicli, che inaugura nel migliore dei modi il campionato Under 19, girone D, riservato alle province di Ragusa e Siracusa: vittoria per 64-54 contro l’A.S.D. Virtus Ragusa.

La cronaca. I ragazzi guidati dai coach Alberto e Santo Carestia hanno affrontato la gara con determinazione e concentrazione, costruendo il successo soprattutto nella prima parte dell’incontro. La Ciavorella ha imposto il proprio ritmo sin dal primo quarto, chiuso sul 20-9, e ha confermato la propria superiorità nella seconda frazione, terminata 19-9. Dopo l’intervallo la Virtus Ragusa ha provato a reagire, cercando di ricucire lo svantaggio, ma i padroni di casa hanno gestito il vantaggio accumulato nella prima metà della gara, mantenendo il controllo dell’incontro fino alla sirena finale.

Grande soddisfazione per lo staff tecnico e per tutto l’ambiente della Ciavorella, che guarda con fiducia ai prossimi impegni. Il prossimo turno vedrà la formazione sciclitana affrontare l’Azzurra Pozzallo: un’altra occasione per confermare quanto di buono mostrato in questa prima giornata.

Il tabellino

Ciavorella Scicli-Virtus Ragusa 64-54

Parziali: 20-9, 19-9, 14-17, 11-19

Ciavorella: Sammito Vincenzo (10 punti), Giurdanella Lorenzo (6), Nicoscia Nicolò (17), Miceli Antonio (8), Scivoletto Ottavio (2), Guastellini Luigi, Cappadonna Pietro (2), Causarano Francesco, Ventura Angelo (19), Donzella Stefano, Lutri Gabriele.

Allenatori Ciavorella: Alberto e Santo Carestia.

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