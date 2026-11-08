Basket, la Meerkat Scicli travolge Misterbianco 92-51: Conti ne fa 29

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Successo schiacciante per la Meerkat Basket Scicli che ha vinto ieri sui catanesi del Basket Misterbianco con un punteggio di tutto rispetto, 92-51 in favore degli sciclitani. Una gara, quella in terra etnea, dominata dai ragazzi del coach Lucio Lonatica, che hanno imposto un ritmo insostenibile per i padroni di casa fin dai primi minuti di gioco. Una difesa attenta e asfissiante e le micidiali transizioni in contropiede hanno permesso di superare il Basket Misterbianco nella gara di andata del campionato DR1 Sicilia.

Fin dai primi minuti di gioco la gara ha preso una direzione precisa: gli ospiti, forti di un parziale di 8-0 già nei primi minuti della partita, hanno chiuso il primo quarto avanti 29-13, trascinati dalle giocate di Jacopo Conti (top scorer del match con 29 punti). Nel secondo periodo la pressione difensiva dei bianconeri ha permesso di recuperare palloni preziosi e di scatenare il contropiede, piazzando i parziali decisivi di 14-4 e 10-3 che hanno mandato le squadre al riposo lungo sul 55-31.

L’assenza di Lorenzo Lonatica non ha influito sull’andamento della gara grazie alla prova maiuscola di Gioele La Rocca, autore di 17 punti in 19 minuti. La ripresa è servita solo a consolidare il vantaggio, toccando anche momenti in cui il divario è stato alto, con un +42 per la Meerkat Scicli: condizione, questa, che ha permesso di dare spazio a tutta la rosa. Nel finale, in pieno clima di festa per la vittoria, il giovane Nicoscia è andato a canestro firmando i suoi primi 2 punti in Serie D e coronando una serata perfetta per il collettivo del coach Lonatica e dei compagni.

A referto sono andate anche le ottime prestazioni di D’Onofrio (14 punti) e Abadia (12 punti), a testimonianza di un attacco fluido alimentato costantemente dall’ottimo lavoro difensivo. La prossima settimana gli sciclitani sono attesi, ancora in trasferta, dall’incontro con lo Zafferana, sempre nel Catanese.

Tabellino Scicli Meerkat: Conti 29, La Rocca 17, D’Onofrio 14, Abadia 12, Miljkovic 9, Sammito 4, Manenti 4, Nicoscia 2, Giurdanella, Giannone, Ventura.

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