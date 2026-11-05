Passalacqua a caccia del 5 su 5: al Pala Minardi arriva il Frascati di Toyounon

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Quattro partite, quattro vittorie. La Passalacqua Ragusa vuole chiudere da imbattuta la prima fase della stagione prima della pausa per le Nazionali e, nella quinta giornata del campionato di serie A2 femminile Credem Banca, ospita il Club basket Frascati. Palla a due sabato 7 novembre alle 20 al Pala Minardi; arbitrano Arturo Tartamella di Trapani e Bruno Licari di Marsala.

Una matricola da prendere con le molle

La formazione laziale è giovane, è al primo anno in A2 dopo la promozione della scorsa stagione e occupa il quinto posto in classifica. Come le ragusane ha già osservato un turno di riposo e arriva a Ragusa con due vittorie e due sconfitte. Le osservate speciali hanno numeri da prime della classe: la pivot Eveline Toyounon è la miglior realizzatrice dei due gironi di A2 con 26,6 punti a partita, prima anche nelle stoppate e nella valutazione media, e tira da due con un clamoroso 79,3 per cento; l’ala Anna Daria Rescifina è terza con 19,5 punti a partita. Tra le ragusane spicca Precious Johnson, quinta per punti con 15,8 di media e seconda nella valutazione dietro Toyounon.

«Una matricola molto pericolosa che ha nel roster delle punte di diamante – dice il coach della Passalacqua, Paolo Seletti –. Organizza la manovra puntando molto su Toyounon, che ha statistiche stellari che se dovessi riportare a un grande centro fanno pensare a Wilt Chamberlain. Poi Rescifina, giocatrice intelligente appena rientrata dal college, in un ‘contesto squadra’ che ha anche diverse altre individualità interessanti». Il Frascati, spiega il tecnico, ha un ritmo veloce e sfrutta i vantaggi che nascono dalle contromisure prese dagli avversari per arginare la sua pivot. «Massimo rispetto quindi per questa squadra – conclude Seletti –; noi continuiamo a lavorare per accrescere la fiducia e consolidare la consapevolezza nei nostri mezzi, ampliando anche il nostro arsenale di gioco. Giocheremo in casa, davanti al nostro pubblico. Prima della pausa delle Nazionali vorremmo chiudere questa prima fase da imbattute».

I numeri

La Passalacqua, reduce dal poker calato a Roma contro il San Raffaele, ha segnato 294 punti e ne ha subiti 212, con 187 rimbalzi (121 difensivi e 66 offensivi) e 58 assist. Il Frascati ha realizzato 330 punti e ne ha incassati 249, con 178 rimbalzi e 71 assist; tira con il 62 per cento da due e il 31 da tre.

© Riproduzione riservata