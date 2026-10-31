Virtus Ragusa a Sarno contro una capolista, Recupido: «Mi aspetto una grande risposta»

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Dopo il passo falso casalingo con Benevento, la Virtus Ragusa va a caccia di riscatto su uno dei parquet più scomodi del girone. La Virtus sarà di scena domenica 1° novembre, alle 17, sul campo della Virtus Sarno, nella sesta giornata della Serie B Interregionale: i ragusani cercano la terza vittoria stagionale contro una squadra che ha già messo in fila quattro successi in cinque gare.

I campani di coach Nicola Amato arrivano lanciati da tre vittorie consecutive: 75-69 sul campo della Polisportiva Matese, 64-57 in casa contro Barcellona e 73-56 a Gela, il colpo che li ha portati in vetta alla classifica insieme agli stessi gelesi, a Catanzaro e a Barcellona. Nelle ultime due giornate a fare la differenza è stata soprattutto la solidità difensiva.

Il terminale offensivo è l’ala lituana Simas Raupys, terzo realizzatore del girone F con 18 punti di media, già passato da Vasto, Marigliano e Termoli. In doppia cifra viaggiano anche il capitano Carmine Moccia, specialista dall’arco, e la guardia Marco Cucco, mentre sotto canestro Ferdinando Matrone garantisce 9 punti e 11,6 rimbalzi ed è primo per stoppate. Un gruppo esperto, che ha affrontato il salto di categoria tenendo buona parte dell’ossatura della promozione.

Coach Gianni Recupido chiede un cambio di atteggiamento. Dopo Benevento, racconta, la squadra si è parlata: tanta pazienza sul lavoro tecnico e sugli errori tattici, nessuna sull’atteggiamento. «Domenica mi aspetto una grande risposta». La base resta l’attenzione difensiva, ma in attacco serve più spigliatezza, accettando di sbagliare e pensando meno al possesso precedente e più a quello successivo. Di Sarno il tecnico sottolinea esperienza, talento e tanta fisicità, come tutte le campane: «È un campionato diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati, ma dobbiamo adattarci in fretta».

Arbitrano Marco Palazzo di Campobasso e Valeria Santoro di Maddaloni (Caserta). Palla a due alle 17.

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