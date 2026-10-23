E’tempo di derby a Ragusa: la Passalacqua ospita il Golfo Basket Alcamo

Quarta giornata del campionato di basket femminile di serie A2 Credem Banca ed è tempo di derby. A Ragusa sabato alle 20 al Pala Minardi, le aquile della Passalacqua ospiteranno la Sicilybycar Golfo Basket Alcamo e che il derby non sia una partita come le altre, è noto; in settimana in casa iblea, allenamenti intensi.“Alcamo è una squadra molto profonda e con diversi elementi che potrebbero tranquillamente militare in serie superiore – analizza coach Paolo Seletti, allenatore della Passalacqua -. All’esperienza, poi, si accompagna anche la presenza di alcune giovani interessanti. E’ una squadra molto fisica, ostica, ed è al momento la migliore difesa del campionato, basti pensare che fino ad ora non ha concesso agli avversari di superare i 47 punti di realizzazione. La partita potrebbe ruotare sulla nostra capacità di scardinare la difesa e di ripetere l’approccio sia offensivo, sia difensivo, che abbiamo avuto a Napoli: determinazione, ritmo e precisione”.Con tre giornate archiviate, e Ragusa che ha già osservato il turno di riposo, le squadre si trovano appaiate con gli stessi punti ma la Passalacqua ha giocato 2 partite vincendole entrambe (153 punti fatti e 108 subiti) mentre Alcamo che ne ha giocate tre (con 186 punti realizzati e 133 subiti), ha perso una gara, in trasferta ad Umbertide.L’incontro, il cui inizio è previsto alle ore 20 al Pala Minardi, verrà arbitrato dai signori Lanfranco Rubera di Bagheria (Palermo) e Giovanni De Giorgio di Giarre (Catania)