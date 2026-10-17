Basket serie B Int, la Virtus a Rende: obiettivo? Confermare la crescita

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La SuperConveniente Virtus Ragusa in trasferta a Rende per confermare il percorso di crescita dopo il doppio turno casalingo (una persa al rush finale contro Termoli e una vinta contro Marigliano nell’infrasettimanale di recupero della prima giornata). E’la quarta giornata del campionato di basket di serie B interregionale e il match contro il Bim Bum Rende è in programma per domenica alle 18 sul parquet del Polifunzionale di Rende

A pochi giorni da una vittoria che ha restituito fiducia, Ragusa cerca continuità, consapevole che dall’altra parte troverà un’avversaria a caccia della prima vittoria stagionale. “Dobbiamo continuare a crescere – dice il coach della Virtus, Gianni Recupido – sarà il nostro mantra per tutta la stagione – aggiunge Recupido –. Abbiamo una squadra composta in parte da giocatori giovani e in parte da elementi più esperti. Dobbiamo riuscire a mettere insieme queste due anime e speriamo che i giovani possano trascinare anche i più maturi. Siamo in dieci e non è facile trovare subito i giusti equilibri. Contro Marigliano, però, tutti hanno dato il proprio contributo, interpretando il ruolo che la partita richiedeva”.

L’avvio di stagione, le prime partite “vere”, serve proprio a calibrare i meccanismi anche nella reciproca conoscenza, e a fare gruppo anche dentro il campo mettendo a frutto le caratteristiche di ognuno. Il 93-69 del PalaPadua ha permesso ai ragusani di conquistare i primi due punti della stagione, dopo le sconfitte con Catanzaro e Termoli. “Rispetto all’esordio è cambiata soprattutto la consapevolezza di dover vincere – spiega coach Gianni Recupido –. Ognuno ha fatto un passo in più sul piano del sacrificio. Nei primi due quarti abbiamo subito tanti punti e commesso alcuni errori individuali, ma l’atteggiamento era diverso. Siamo riusciti anche ad andare oltre le difficoltà”.

Concentrazione, intensità e continuità. La Bim Bum Rende, allenata da Giampaolo Ambrico, ha perso all’esordio sul campo di Gela (70-60), per poi cedere di misura in casa alla Basket School Messina (77-78). Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta nel derby contro la Basket Academy Catanzaro (79-69), al termine di una gara rimasta a lungo in equilibrio. Il principale riferimento offensivo è Scarpone, playmaker classe 2004, autore di 21 punti contro Catanzaro e miglior realizzatore della squadra in questo avvio di stagione (14,7 di media). Accanto a lui si sono messi in evidenza Guido, tre partite a 12 punti di media, Greco e Mazzoleni senza dimenticare Osagie, ala 20enne. La palla a due tra Bim Bum Basket Rende e SuperConveniente Virtus Ragusa è fissata per domenica alle ore 18. Arbitreranno l’incontro i signori Barbagallo di Acireale e Filesi di Chiaramonte Gulfi.

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